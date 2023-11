É difícil encontrar alguém que não saiba quem é Renato Cariani. Referência no cenário do fisiculturismo brasileiro, o paulistano acumula mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais, com conteúdo que mistura esporte, saúde e entretenimento. Formado em química e educação física, Cariani tem no esporte a sua grande paixão, e já chegou a participar profissionalmente de competições de fisiculturismo.