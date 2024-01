De acorco com Joyce Ardies, gerente dos Jogos e Operações Internacionais do COB, o diferencial da operação na Vila de Paris 2024 será o alinhamento entre as delegações olímpica e paralímpica do Brasil. Por sugestão do Comitê Organizador, o país ficará no mesmo prédio nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Assim, o COB e o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) uniram forças para otimização de operações.