Espanhol Maverick Viñales vence GP das Américas e faz história na MotoGP

Escrito por Grande Premio • Publicada em 14/04/2024 - 21:08 • São Paulo (SP)

O fim de semana em Austin ficou completo para Maverick Viñales. O ‘Top Gun’ faturou neste domingo (14) a vitória no GP das Américas. O feito é ainda maior para o espanhol, que se torna o primeiro da era MotoGP a vencer por três montadoras diferentes: Yamaha, Suzuki e, agora, pela Aprilia.

A segunda colocação ficou para o “Baby Shark” Pedro Acosta, que segue brilhante neste início de temporada, tendo liderado sua primeira volta na categoria rainha. Completa o pódio em Austin Enea Bastianini, com grande atuação pela Ducati.

Na quarta posição, o líder do campeonato Jorge Martín ficou à frente de seu algoz em 2023, o bicampeão Francesco Bagnaia. O top-10 ficou completo com Fabio DiGiannantonio, Aleix Espargaró, Marco Bezzecchi, Brad Binder e Raul Fernandez.

A má notícia do fim de semana fica para Marc Márquez. O hexacampeão vinha com uma excelente performance e chegou a liderar a corrida. Mas um erro na volta 10 tirou qualquer possibilidade de o espanhol da Gresini quebrar o jejum de vitórias no Mundial de Velocidade.

Recuperação

Maverick Viñales viveu um pesadelo na largada. O piloto da Aprilia foi tocado por Martín e Francesco Bagnaia na curva 1 e despencou para a nona colocação. E aí partiu para prova de recuperação. Na última volta, Viñales apenas desfilou em Austin. Com classe, garantiu a primeira vitória oficial da temporada, com Acosta e Bastianini no pódio.

A MotoGP volta a acelerar entre 26 e 28 de abril, com o GP da Espanha, em Jerez, para a quarta etapa do campeonato de 2024.