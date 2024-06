Draymond Green banca o vidente e faz previsão sobre as finais da NBA entre Mavericks e Celtics

Draymond Green tem podcast para analisar a NBA (Foto: Jim Poorten / AFP)







Publicada em 06/06/2024 - 11:04

À medida que nos aproximamos do grande confronto da NBA Finals, entre Boston Celtics e Dallas Mavericks, todos os olhos estão voltados para as possíveis estratégias e desfechos. Draymond Green, astro do Golden State Warriors, compartilhou suas expectativas no episódio mais recente do seu podcast, “The Draymond Green Show”. Segundo o ala-pivô, Boston possui vantagens iniciais significativas.

- Minha previsão pessoal é que realmente acho que Boston vai levar o Jogo 1. Acho que vai levar um tempo para Dallas se acostumar com o tamanho e o comprimento, as trocas, o que você vai fazer, qual será seu ajuste - explicou ele.

No entanto, Draymond acredita na capacidade de recuperação dos Mavericks. Ele prevê que, após um começo lento, Dallas se reajustará e conseguirá uma vitória em Boston no Jogo 2. Ele segue confiante de que, ao voltarem para casa com a série empatada, o Mavericks encontrará o ritmo perfeito.

- Voltando para Dallas 1-1, eu tenho (os Mavericks) indo para aquele lugar onde eles estiveram jogando muito bem e levando o Jogo 3 - disse Green.

De acordo com Green, apesar dos desafios, é “hora de Luka” brilhar junto com Kyrie, que está prestes a conquistar outro título.

- Eu acho que a experiência vai ser importante… Eu realmente acho que Dallas vai conseguir, eles estão numa corrida mágica, eles têm todas as peças… Dallas em seis é o que eu tenho - concluiu.