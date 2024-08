Destaque das Olimpíadas está na mira do New York Knicks, da NBA

França conquistou a medalha de prata no basquete masculino nas Olimpíadas de Paris (Foto: Damien Meyer / AFP)







Publicada em 12/08/2024

Destaque da seleção da França nas Olimpíadas de Paris, Mathias Lessort pode atuar no New York Knicks na temporada 2024-25 da NBA. O pivô tem seus direitos ligados à franquia e recebeu uma consulta para retornar. A informação é de Ian Begley, do “SNY Sports”.

- O Knicks considerou Lessort em sua procura por profundidade no início desta "offseason"? Sim, considerou. New York perguntou a Lessort sobre seu interesse em assinar um contrato. Mas, até o momento, jogador e equipe não chegaram a um acordo. Enquanto isso, o time ainda tem uma vaga disponível no elenco de 15 jogadores - disse o setorista.

Lessort chegaria para substituir Isaiah Hartenstein que se transferiu para o Oklahoma City Thunder. Atualmente, o Knicks possui apenas Mitchell Robinson para o setor, o que aponta para uma carência no elenco. O francês acrescentaria um grande poderio físico no garrafão.

Nos Jogos Olímpicos de Paris, o pivô teve médias de 7.2 pontos e 3.3 rebotes por partida. Além disso, o jogador já vem de boas atuações com a camisa do Panathinaikos, da Grécia, onde disputou a última edição da EuroLeague de basquete.

A França teve apenas duas derrotas nas Olimpíadas de Paris (Foto: Aris Messinis / AFP)

O técnico da França, Vicent Collet, inclusive, já levantou questionamentos sobre a presença do jogador na NBA. A resposta aconteceu após a equipe vencer o Canadá por 82 a 73, pelas quartas de final, na última terça-feira (6).

- Mathias (Lessort), para começar, foi provavelmente o melhor jogador da última temporada da Euroliga. Foi campeão com o Panathinaikos e não ficou tão longe de ser o MVP do torneio. Então, para mim, o que ocorreu hoje não é surpresa. Quer saber, aliás, o que me surpreende? Eu não entendo como ele ainda não está jogando na NBA - apontou o comandante.

Mathias Lessort foi um dos destaques da França nas Olimpíadas de Paris (Foto: Aris Messinis / AFP)

O New York Knicks teve uma boa campanha na última temporada da NBA. A franquia do leste parou na semifinal de conferência, ao ser eliminado pelo Indiana Pacers em série de sete jogos.