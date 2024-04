Kevin Durant é um dos astros do Phoenix Suns (Foto: Layne Murdoch Jr / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 30/04/2024 - 14:04 • São Paulo (SP)

Após a eliminação na NBA, o futuro de Kevin Durant pode ser longe do Phoenix Suns. De acordo com Shams Charania, do “The Athletic”, o astro estuda deixar a franquia para se juntar a uma equipe com ‘melhor química’.

Um dos motivos para a saída seria o ‘mau entendimento’ com Devin Booker e Bradley Beal. O estilo de jogo dos três astros acabou não resultando nas melhores atuações ofensivas de Durant. Dessa forma, o 14 vezes All-Star cogita pedir uma troca para a franquia do Arizona.

- Durant, um dos maiores artilheiros da história da NBA, nem sempre estava feliz com a forma como foi utilizado. Fontes informadas sobre o assunto disseram ao The Athletic que Durant nunca se sentiu confortável com seu papel no ataque de Phoenix ao lado de Booker e Beal nesta temporada. Essas fontes disseram que Durant tinha problemas persistentes com o ataque, sentindo que estava sendo relegado para o canto com muita frequência e não tendo os projetos adequados para jogar com seus pontos fortes, já que o ataque era construído em torno de pick-and-rolls - apontou Charania.

Apesar disso, em números, o veterano não teve médias ruins. Foram 27.1 pontos por partida na temporada regular e 26.1 pontos nos playoffs, com 41.3% nas bolas de três na fase regular e 41.7% nos duelos com o Timberwolves.

As franquias que tenham interesse em contar com o atleta já sabem que terão que abrir o bolso, uma vez que será preciso assumir os 100 milhões de doláres (aproximadamente R$ 518 milhões) restantes no contrato com o Suns, que expira em 2026. Ainda assim, o entendimento é que Durant retomou as boas atuações e é um ativo valioso para qualquer equipe.

Durant durante jogo do Phoenix Suns pela NBA (Foto: Glenn James / AFP)