Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 18:49 • Rio de Janeiro (RJ)

Concentrada na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), desde o início do mês, a Seleção Brasileira Feminina embarcou para Bordeaux nesta quarta-feira (17). A cidade ao sudoeste da França será a base da equipe durante a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris. Para a atual edição dos jogos, o país atingiu uma marca curiosa: o elenco feminino apresentou número recorde de jogadoras que fazem parte do Bolsa Atleta, com 14 das 22 convocadas por Arthur Elias contempladas pelo programa do Ministério do Esporte.

Considerado o maior programa do mundo em patrocínio esportivo individual, o Bolsa Atleta teve investimento recorde previsto para 2024: cerca de R$ 162 milhões. Por meio da iniciativa, o Ministério do Esporte busca garantir que representantes olímpicos e paralímpicos se dediquem exclusivamente aos treinamentos. Criado em 2005, o programa já contemplou mais de 34 mil atletas. Entre os beneficiados está Marta, camisa 10 e principal esperança da seleção na busca pelo ouro inédito.

— O Bolsa Atleta pode ser um grande aliado para o desenvolvimento do futebol feminino. A modalidade, infelizmente, ainda carece de recursos e investimentos necessários no país. Com o programa, aumenta-se as possibilidades dessas jogadoras darem continuidade aos seus sonhos, fazendo com que mais talentos possam ser descobertos e formados. A longo prazo, isso tende a contribuir para a evolução do esporte no país — afirma Vanessa Pires, CEO e fundadora da Brada, startup que conecta empresas e investidores a projetos de impacto positivo.

Antes de se reunir no Rio de Janeiro, a equipe comandada por Arthur Elias realizou dois amistosos preparatórios contra a Jamaica, e venceu ambos por 4 a 0. Neste ano, o Brasil ainda foi o vice-campeão da Copa Ouro e ficou em terceiro lugar na SheBelievies Cup. Em Paris, o Brasil vai em busca do tão sonhado ouro olímpico. Os melhores resultados da seleção feminina até hoje foram dois vice-campeonatos, conquistados em 2004 e 2008.

— Pouco a pouco, o Brasil tem visto uma evolução no futebol feminino, com maiores investimentos, audiência, consumo e interesse dos torcedores, uma mudança cultural concreta. Os Jogos Olímpicos são mais uma grande chance de fortalecer o progresso da modalidade, que apresenta um enorme potencial de transformação para jovens atletas — comenta Camila Estefano, gerente geral do Em Busca de Uma Estrela, projeto social que oferece a oportunidade para meninas que sonham em atuar profissionalmente.

A Seleção Brasileira estreia nos Jogos Olímpicos no dia 25 de julho, contra a Nigéria, na cidade de Bordeaux. Já no dia 28, as brasileiras enfrentam o Japão, em Paris. Por último, a equipe finaliza a fase de grupos diante da Espanha, no dia 31, também em Bordeaux.

(Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Paris 2024 terá maior participação feminina da história.

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 prometem ficar marcados na história. Isto porque a atual edição tem buscado promover a igualdade inédita no número de esportistas homens e mulheres participantes. A delegação brasileira, por sua vez, também será responsável por quebrar paradigmas: em 2024 o Time Brasil contará com mais atletas mulheres do que homens. Dos 277 atletas classificados, 153 são mulheres e 124 são homens. A presença feminina corresponde a cerca de 55% do total de atletas do país.

— A cada ano, as mulheres têm conquistado mais espaço dentro dos esportes. E é extremamente significativo observar a igualdade de gênero pela primeira vez nos Jogos Olímpicos, um dos eventos esportivos mais relevantes do mundo. Essa conquista representa um grande passo para as esportistas. Com isso, é importante que se forneça condições cada vez melhores, para que essas atletas se desenvolvam e evoluam na busca por medalhas — analisa a Dra Flávia Magalhães, médica e nutricionista, especialista em performance de atletas, e que acumula convocações para a Seleção Brasileira Feminina desde 2015.