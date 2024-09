Martine Grael conquistou duas medalhas de ouro nas Olimpíadas do Rio, em 2016, e de Tóquio, em 2020 (Foto: André Luiz Mello/AGIF)







Escrito por Maria Fernanda Rosado Gomes Gondim e Pedro Werneck • Publicada em 04/09/2024 - 13:43 • Rio de Janeiro (RJ)

O Sail Grand Prix é um dos mais renomados campeonatos internacionais de vela. Rodando o mundo desde 2019, o evento acontecerá pela primeira vez no Brasil, nos dias 3 e 4 de maio de 2025, na Baía de Guanabara, tendo como plano de fundo o Pão de Açúcar, cartão postal do Rio de Janeiro. A temporada 2024-25 do SailGP será a maior edição da história, contando pela primeira vez com etapas em cinco continentes.

- A chegada do SailGP destaca a tradição do Rio nos esportes aquáticos e reforça a presença do estado no mapa dos grandes eventos internacionais. Além de acrescentar muito ao esporte, o evento também impulsiona o turismo, o comércio e a imagem do Rio como um destino preparado para receber outras competições - declarou Rafael Picciani, Secretário de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro.

Os barcos utilizados na competição são catamarãs F50, capazes de atingir aproximadamente 100 km/h.(Foto: SailGP)

Outra novidade acompanha o anúncio do Rio como sede da competição: a estreia da equipe Brasil, primeira equipe sul-americana a participar da competição. Comandada por Martine Grael, bi-campeã olímpica pela vela, a 'Mubadala Brazil SailGP Team' se junta a Nova Zelândia, Espanha, Austrália, França, Dinamarca, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Alemanha e Suíça na disputa pela taça da temporada.

- Temos o prazer de anunciar Martine Grael como pilota da primeira equipe do país. Ela é um talento incrível e já mostrou que pode vencer nos mais altos níveis da vela. Sei que o povo do Rio adicionará seu toque especial ao evento, apoiando Martine e a equipe brasileira, aproveitando a atmosfera cheia de adrenalina da nossa competição - disse Sir Russell Coutts, CEO do SailGP.

Troféu da etapa Rio do SailGP (Foto: André Luiz Mello / AGIF)

Martine Grael será a primeira mulher a ocupar a posição de capitã na liga global. Este é só mais um dos marcos históricos na carreira da velejadora, que foi duas vezes medalhista de ouro nas Olimpíadas - Rio 2016 e Tóquio 2020. Antes de Martine, outras 37 mulheres competiram no SailGP, número que vem crescendo desde 2021, quando foi lançado um programa de incentivo à entrada das mulheres na competição.

- Estou muito honrada de ter recebido o convite para liderar o Time do Brasil no SailGP, não podia ter um momento melhor. Fico muito contente que esse evento venha para o Brasil, porque acho a Baía de Guanabara, um palco incrível para a vela. O público do Rio de Janeiro é muito receptivo. Velejando na Baía, eu me sinto no quintal de casa, só tem vantagens, me sinto muito mais confiante e à vontade - disse Martine, em entrevista exclusiva ao Lance!.

Calendário do SailGP 2024-25

Dubai, Emirados Árabes - 23 e 24/11/2024 Auckland, Nova Zelândia - 18 e 19/01/2025 Sidney, Austrália - 8 e 9/02/2025 Los Angeles, EUA - 15 e 16/03/2025 São Francisco, EUA - 22 e 23/03/2025 Rio de Janeiro, Brasil - 3 e 4/05/2025 Nova York, EUA - 7 e 8/06/2025 (Cidade a definir), Inglaterra - 19 e 20/07/2025 (Cidade a definir), Alemanha - 16 e 17/08/2025 Taranto, Itália - 6 e 7/09/2025 Genebra, Suíça - 20 e 21/09/2025 Cádiz, Espanha - 4 e 5/10/2025 (Cidade a definir), Oriente Médio - 7 e 8/11/2025 Abu Dhabi, Emirados Árabes - 29 e 30/11/2025