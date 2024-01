- Nosso objetivo no Comitê Olímpico do Brasil é sempre evoluir em todas as nossas ações que fazemos. O desempenho do Brasil nas competições multiesportivas vem melhorando a cada ano e para os Jogos Olímpicos de Paris nosso pensamento não pode ser diferente. É claro que o nível é muito alto e todos os países estão trabalhando para dar o seu melhor. Por isso, o COB não medirá esforços para oferecer as melhores condições de preparação nesta reta final a nossos atletas e equipes. Temos muita confiança no nosso trabalho e na capacidade dos nossos profissionais. Vamos com tudo em 2024 - declarou.