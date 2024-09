Brasil x Tailândia: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copa do Mundo de futsal

Seleção venceu a última partida, contra a Croácia, por 8 a 1 (Foto: Leto Ribas/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 22:00 • Bukhara (UZB)

Após dois jogos com uma ótima atuação do Brasil, a Seleção volta às quadras para enfrentar a Tailândia pela última rodada da primeira fase da Copa do Mundo de Futsal, válido pela liderança do Grupo B. O jogo será nesta sexta-feira (20), às 9h30 (Horário de Brasília), em Bukhara, no Uzbequistão. A transmissão será pelo SporTV, CazéTV (YouTube), além do streaming FIFA+.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Seleção Brasileira busca o hexacampeonato da Copa do Mundo de futsal. Sem Falcão, o maior jogador da história da modalidade, a equipe ainda conta com grandes nomes, como Ferrão, Leandro Lino e Pito. Este último, recém-eleito melhor jogador do mundo em premiação chancelada pela Fifa.

Jogadores brasileiros comemorando vitória do Brasil (Foto: Leto Ribas/CBF)

Assim como Cuba, o Brasil atropelou a Croácia por 8 a 1, no Complexo Esportivo de Bukhara. Pito, Dyego, Marcel, Neguinho, Pito, Arthur e Rafa Santos completaram mais uma goleada da Seleção na competição.

➡️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

FICHA TÉCNICA

📆 Data: 20 de setembro (sexta-feira)

⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)

🌍 Local: Bukhara Universal Sports Complex, Uzbequistão

📺 Onde assistir: CazéTV, Sportv, Globoplay e streaming do FIFA+