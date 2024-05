Brasil x Estados Unidos: onde assistir e horário da Liga das Nações de Vôlei Feminino

Brasileiras comemorando ponto (Foto: CBV)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/05/2024 - 18:52 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil encara os Estados Unidos na Liga das Nações de Vôlei Feminino, em partida disputada no Maracañazinho, Rio de Janeiro. Após dois bons jogos, as brasileiras querem quebrar um jejum de 5 anos sem vencer as estadunidenses. O jogo será nesta sexta-feira (17), às 21h, com transmissão do Sportv2.

Nos primeiros jogos da competição, as brasileiras atropelaram as coreanas, por 3 sets a 0, e depois triunfaram sobre as canadenses, por 3 sets a um, e querem continuar com o bom ritmo neste terceiro desafio.

Confira a ficha técnica abaixo:

🏐 Brasil x Estados Unidos da América

Liga das Nações de vôlei feminino — VNL 2024

📆 Data e hora: sexta-feira (17/05), às 21h

📍 Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir ao vivo: Sportv 2

🏐 Relacionadas: Macris, Roberta, Kisy, Ana Cristina, Gabi, JúIia Bergmann, Pri Daroit, Rosamaria, Carol, Diana, Júlia Kudiess, Luzia, Natinha e Nyeme.