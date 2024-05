A Seleção Brasileira de Basquete 3x3 feminino busca sua primeira participação em Olimpíadas (Foto: Divulgação / FIBA)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/05/2024 - 14:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Em jogo decidido nos segundos finais, o Brasil bateu o Japão e avançou às semifinais do Pré-Olímpico de 3x3. As atletas brasileiras superaram as japonesas por 13 a 12, neste sábado (04). Com Vitória comandando a pontuação, o time enfrentará a Austrália na semifinal.

O final da partida foi recheado de tensão. A Seleção Brasileira liderava a partida por 12 a 10 - quando a japonesa, Takada Shizuka, converteu dois lances livres e empatou o confronto. As duas equipes cometeram muitos erros nos úlitmos lances, mas, após briga intensa no garrafão, Clarissa conseguiu fazer a cesta e dar a vitória para o Brasil.

Brasil avança para as semifinais do Pré-Olímpico de basquete feminino 3x3 (Foto: Divulgação / FIBA)

Com o resultado, o Brasil avançou para o "Final Four" do Pré-Olímpico de basquete 3x3. Clarissa, Vitória, Luana e Thayná agora terão o desafio de superar a seleção australiana e manter vivo o sonho da vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. O jogo está previsto para às 5h45 (horário de Brasília), de domingo (05). Do outro lado da chave, o Canadá enfrenta a Alemanha.

O basquete 3x3 estreou no quadro de modalidades olímpicas na última edição, em Tóquio. No entanto, o Brasil não conseguiu carimbar a vaga para os Jogos, tanto no feminino, quanto no masculino.