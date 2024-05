Larissa Pimenta em ação (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/05/2024 - 15:54 • Astana (CAZ)

O Brasil encerrou sua participação no Grand Slam de Judô, em Astana, Cazaquistão, sem conquistar medalhas neste domingo (12). Nomes como Rafael Macedo, Marcelo Gomes e Giovanna Santos, entraram no tatame de suas respectivas categorias e não conseguiram chegar às lutas pelo pódio.

Macedo foi superado por Altanbagana Gantulga, da Mongólia, pela categoria 90kg. Já Marcelo, perdeu para o atleta neutro Yahor Varapayeu. Enquanto no feminino, Giovanna venceu a sua primeira luta diante da atleta da casa Aida Toishibekova, mas caiu para Romane Dicko, da França, na fase seguinte.

Mesmo hoje passando batido, o Brasil conquistou duas medalhas na último Grand Slam antes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. As pratas foram conquistadas na sexta, por Larissa Pimenta (52kg) e Rafaela Silva (57kg).

No sábado (11), quase tivemos a oportunidade de conquistar mais uma com Nauana Silva. No entanto, a brasileira perdeu para a japonesa Aono Minami e terminou na quinta posição.

A partir do próximo domingo, o Brasil inicia a sua jornada no Mundial de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. última competição do Circuito Mundial da Federação Internacional de Judô antes das Olimpíadas.