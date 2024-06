Didi Louzada em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/CBB)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 28/06/2024 - 17:41 • Liubliana (SLO)

O Brasil foi derrotado no último teste antes da disputa do Pré-Olímpico de basquete masculino, nesta sexta-feira (28), em Liubliana, na Eslovênia. Os comandados de Aleksander Petrovic perderam para seleção da casa por 86 a 80.

Após um primeiro quarto consistente e uma boa vantagem no placar, marcando 18 a 12, o selecionado brasileiro acabou levando a virada antes mesmo do intervalo e não conseguiu retomar a dianteira pelo restante do duelo.

Pelo lado esloveno, uma expectativa acabou se concretizando: Luka Dončić voltou a atuar após a derrota nas finais da NBA com o Dallas Mavericks. O astro anotou 15 pontos no primeiro tempo e garantiu a liderança da seleção europeia no intervalo por 41 a 37.

No terceiro quarto, o nome da Seleção Brasileira foi Bruno Caboclo. Com ótima atuação e carregando o time esloveno de faltas, o ala/pivô anotou sete pontos no período e foi fundamental para o Brasil se manter vivo no jogo e sair com uma desvantagem de apenas um ponto no placar, favorável ao time da casa por 62 a 61.

Doncic, que havia descansado nos minutos finais do terceiro período, voltou para a etapa final e foi a chave para a vitória eslovena. Com ótimo aproveitamento nos arremessos e passes, a estrela mostrou um pouco do desempenho que o colocou entre os maiores da atual NBA. O camisa 77 comandou a seleção para a vitória pelo placar final de 86 a 80.

Luka Doncic foi o cestinha da partida, anotando 32 pontos e contribuindo com sete rebotes e sete assistências durante os 31 minutos que esteve em quadra, flertando com um triplo-duplo. Já pelo lado brasileiro, Bruno Caboclo anotou 19 pontos e conseguiu sete rebotes.

Agora, a Seleção Brasileira arruma as malas a caminho de Riga, na Letônia, onde disputa o Pré-Olímpico de basquete, última chance de vaga nas olímpiadas de Paris no próximo mês.

De 2 a 7 de julho será a disputa da vaga, e o Brasil precisa conquistar o título do Pré-Olímpico para garantir sua vaga em Paris 2024. O primeiro duelo acontece já na próxima terça-feira (2), diante da Seleção de Montenegro, às 9h30 (horário de Brasília).