Boston Celtics pode ter reforço de peso na reta final dos Playoffs da NBA

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 23/05/2024 - 11:05 • Boston (EUA)

O Boston Celtics pode ter um grande reforço para a sequência das finais de conferência da NBA contra o Indiana Pacers. Trata-se de Kristaps Porzingis, que tem boas chances de retornar ainda nesta série. De acordo com Adrian Wojnarowski, da "ESPN" norte-americana, o jogador se recuperou de uma lesão na panturrilha e a sua volta deve acontecer no Jogo 4.

Porzingis surpreendeu na evolução e nos últimos testes demonstrou estar em boas condições, o que deixa um bom sentimento para retornar as quadras. Por outro lado, a preocupação com lesões recorrentes por parte do atleta é algo que faz o Celtics adotar cautela na situação.

- O time não quer apressar um retorno de Kristaps, pois seguem com uma abordagem bastante conservadora. Mas todos garantem que ele está muito perto de suas condições ideais - pontuou Wojnarowski.

O camisa 8 acumula quatro participações nos playoffs desta temporada. Neste interim, anotou médias de 12.3 pontos, 5 rebotes e 1.5 bloqueios por jogo. Os números são interessantes, mesmo com a pouca minutagem (26.3 por noite), o que deixa a torcida do Celtics esperançosa pela volta do atleta.

O Jogo 2 entre Boston Celtics e Indiana Pacers acontece nesta quinta-feira (23), a partir das 21h (horário de Brasília), no TD Garden, em Boston.