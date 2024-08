Bia Haddad tem set avassalador, vira e avança no US Open

Bia Haddad Maia venceu na segunda rodada do US Open (Foto: Luke Hales / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 28/08/2024 - 13:21 • Nova York (EUA)

Bia Haddad Maia, número 21 do mundo, largou atrás, mas conseguiu uma ótima virada na noite de terça-feira (27). Com a vitória, a brasileira se classificou para a segunda rodada do US Open, o último Grand Slam do ano.

A paulistana saiu atrás, mas derrotou a russa naturalizada armênia, Elina Avanesyan, 51ª colocada, por 2 sets a 1. As parciais do confronto, que durou 1h40min, foram de 4/6 6/0 6/2, na quadra 7 de Flushing Meadows, em Nova York.

Foi a primeira vez que as duas tenistas se enfrentaram. A vitória garantiu a Bia Haddad pela terceira vez na segunda rodada do Aberto dos Estados Unidos. Ela tentará quebrar um tabu de jamais ter passado desta fase na competição. Dessa forma, ela ao menos igualaria o seu melhor resultado do Australian Open, que foi a terceira fase desta temporada.

Para isso, a brasileira terá que derrotar a espanhola Sara Sorribes, 115ª colocada. As duas se enfrentaram seis vezes no circuito mundial e Bia lidera o confronto por 4 a 2. Esta temporada elas jogaram no piso duro da United Cup, na Austrália, com triunfo da paulistana.

Como foi o jogo?

Avanesyan começou controlando a partida, quebrando e abrindo 2 a 0. A desvantagem fez a brasileira ficar acuada e a rival jogar solta. Ela fechou o set sem dar nenhuma oportunidade com 6/4, em 41 minutos.

Bia Haddad Maia busca quebrar marca pessoal ao se classificar para terceira rodada do US Open (Foto: Luke Hales / AFP)

No segundo, Bia soltou o braço, pressionou nas devoluções, colheu erros e comandou as ações. Ela quebrou três vezes, fechou por 6/0 dando "um pneu" e conquistou ao todo nove games seguidos fazendo 3 a 0 no terceiro set. A brasileira sustentou a vantagem em game importante a seguir, quebrou de novo, sacou em 5 a 1, a rival esboçou uma reação devolvendo uma delas, mas Haddad Maia fechou com nova quebra por 6/2.