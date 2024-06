Bearman resiste à pressão na sprint da Áustria e enfim vence 1ª na F2 2024; Bortoleto é 4º

Bearman deve ser anunciado na Haas para 2025 (Foto: Reprodução/F2)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 29/06/2024 - 10:01 • Spielberg (AUT)

Oliver Bearman enfim desencantou na temporada 2024 da Fórmula 2 e venceu a corrida sprint da rodada da Áustria, realizada neste sábado (29). O piloto britânico levou a melhor na largada, assumindo a liderança já na curva 1 e resistiu à pressão de Josep María Martí no fim.

A corrida foi bastante movimentada nas voltas iniciais, com bons duelos protagonizados por Kush Maini, Paul Aron, Taylor Barnard e Gabriel Bortoleto. Martí, por sua vez, só conseguiu ameaçar Bearman na briga pela liderança na segunda metade da prova, quando entrou na zona de detecção da asa móvel, porém o britânico resistiu até o fim.

Bortoleto, por sua vez, foi para o ataque na volta 21 de 28 no momento em que houve toque entre Aron e Maini à sua frente, ganhando a posição do companheiro de equipe e ficando a uma do pódio. O brasileiro, então, colou de vez no estoniano a duas voltas do fim, mas ficou mesmo em quarto.

Dennis Hauger, que ainda se envolveu num enrosco com Franco Colapinto na última volta, terminou em quinto, com Jak Crawford, Kush Maini e Joshua Dürksen fecharam o grupo dos que pontuam. Enzo Fittipaldi terminou em 14º, à frente de Andrea Kimi Antonelli.

A Fórmula 2 volta neste domingo (30), às 5h (horário de Brasília), com a largada da corrida 2 da rodada da Áustria.

Confira como foi a corrida sprint da F2 no Red Bull Ring:

Com 30,4°C de temperatura ambiente, 48,2°C de asfalto e 36% de umidade relativa do ar, os pilotos partiram para a volta de apresentação puxados pelo pole, Maini, com Bearman em segundo e com ótima chance de enfim levar a Prema ao primeiro pódio da temporada. O trabalho, no entanto, não seria fácil, já que um dos postulantes ao título, Hadjar, era o quarto, logo atrás.

Luzes apagadas, o indiano partiu mal, e Oliver aproveitou para dar aquele estilingada e assumir a pronta. Quem também levou a melhor foi Martí, saltando para terceiro, enquanto Kush por pouco não era ainda surpreendido por Barnard. Bortoleto também abriu caminho e já aparecia em sexto no segundo giro, passando a pressionar bastante Aron na briga pelo quinto. Em contrapartida, Hadjar despencava de quarto para décimo.

Enquanto Dürksen mostrava o bico do carro para Maini, Bortoleto fazia o mesmo com Aron, mas as posições ainda permaneciam inalteradas. Depois, a imagem recuperada mostrou que houve toque entre Kush e Martí na primeira volta, com o endplate do carro do espanhol sendo arrancado.

Volta 4, Bearman já colocava mais de 2s sobre Martí, mas o piloto da Campos ensaiou aproximação nos giros seguintes, tirando 1s da distância. Pouco mais atrás, Aron conseguiu superar Barnard e deixar o pepino para Bortoleto, que passou a ter a pressão de Colapinto na defesa pelo sexto lugar.

Na frente, giro 8, Aron entrou na zona de detecção de asa móvel e começou a ensaiar a ultrapassagem sobre Maini. Bortoleto, por sua vez, enfim conseguiu se livrar do carro da AIX e passou a buscar o estoniano, já a 2s de distância.

Na volta 10, Martí apareceu a 0s6 de Bearman e trazendo consigo Maini, a 0s5, e Aron, a 0s6. Já Bortoleto ainda vinha a mais de 1s, porém era o carro mais rápido, descontando 1s da diferença que Paul levava à sua frente. Era, portanto, questão de tempo para entrar na briga pelo pódio caso não sofresse problemas com o carro. E a permissão do DRS veio a 15 giros da bandeirada, com Gabriel agora a 0s9 do líder do campeonato.

No giro 17 de 28, a vantagem de Bearman para Martí caiu para 0s4. Logo atrás, em quinto, Bortoleto também cresceu na traseira de Aron a 0s5 de distância. Até o brasileiro, na verdade, todos, exceto o líder, tinham a asa móvel também como artifício de defesa.

Nas três voltas finais, enquanto Martí se aproximava perigosamente de Bearman, Bortoleto foi para o ataque definitivo, mas Aron se defendeu muito bem, fechando os espaços para o brasileiro. No fim, foi mesmo a vez do menino urso celebrar a primeira vitória na temporada, a primeira da Prema, com Martí e Aron ao lado no pódio.

(Foto: Reprodução/F2)

Fórmula 2 2024, rodada da Áustria, Red Bull Ring, corrida sprint:

1 O BEARMAN Prema 28 voltas

2 J M MARTÍ Campos +1.751

3 P ARON Hitech +3.003

4 G BORTOLETO Invicta +3.655

5 D HAUGER MP +11.030

6 J CRAWFORD DAMS +11.667

7 K MAINI Invicta +13.703

8 J DÜRKSEN AIX +13.887

9 Z O’SULLIVAN ART +15.866

10 V MARTINS ART +19.852

11 F COLAPINTO MP +21.546

12 T BARNARD AIX +22.305

13 I HADJAR Campos +22.857

14 E FITTIPALDI Van Amersfoort +23.629

15 A K ANTONELLI Prema +23.728

16 J M CORREA DAMS +26.445

17 Z MALONEY Rodin +27.184

18 A CORDEEL Hitech +27.597

19 R VILLAGÓMEZ Van Amersfoort +28.250

20 R VERSCHOOR Trident +29.804

21 R STANEK Trident +29.884

22 R MIYATA Rodin +46.914