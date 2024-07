Kawhi Leonard, dos Estados Unidos, é cortado dos Jogos Olímpicos de Paris

Kawhi Leonard foi cortado da seleção dos Estados Unidos que disputará as Olimpíadas de Paris (Foto: Brian Babineau / AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 10/07/2024 - 13:16 • Rio de Janeiro (RJ)

Kawhi Leonard, astro do Los Angeles Clippers está fora da disputa das Olímpiadas. A USA Baskettball confirmou, nesta quarta-feira (10), através de um comunicado, que o atleta não viajará para Paris e continuará a preparação para a próxima temporada da NBA.

— Kawhi tem se preparado para as Olimpíadas nas últimas semanas e teve alguns treinos fortes em Las Vegas. Ele se sentia pronto para competir. No entanto, ele respeita que a USA Basketball e os Clippers determinaram que é de seu melhor interesse passar o restante do verão se preparando para a próxima temporada em vez de participar dos Jogos Olímpicos em Paris — informou a nota.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Em vídeo, Curry revela ‘falha’ em habilidade no basquete: ‘Constrangedor’

O veterano de 33 anos participou de 68 jogos durante a temporada regular da NBA. Mesmo com o alto número, sempre lutou contra dores crônicas no joelho, que começaram em 2021–22, quando rompeu ligamento cruzado anterior durante a pós-temporada. Devido a isso, perdeu quase toda a temporada seguinte.

➡️ Astro da seleção americana decide homenagear Kobe Bryant com número da camisa

(Foto: AFP)

Segundo Marc J. Spears, da ESPN, Derrick White, do Boston Celtics, é o principal favorito para substituir Leonard na Seleção dos Estados Unidos. O jogador, inclusive, acumula convocações anteriores, quando participou da Copa do Mundo da FIBA, em 2019. Na ocasião, o Team USA terminou em sétimo lugar.

➡️Astro do basquete dos Estados Unidos está fora do amistoso contra Canadá por lesão

O primeiro amistoso preparatório para as Olimpíadas acontece nesta quarta-feira (10), às 23h30 (de Brasília), diante do Canadá, em Las Vegas. A estreia é no dia 27 de julho, contra a Sérvia. Além dos sérvios, Sudão do Sul e Porto Rico compõem o grupo norte-americano na competição.