A PanAm Sports anunciou na quinta-feira (1), que as cidades de Assunção, no Paraguai e Lima, Peru, são candidatas a sediar os Jogos Pan-Americanos de 2027. A decisão veio após Barranquila, Colômbia, ter perdido os direitos de receber o evento no dia 3 de janeiro deste ano, por não cumprir as obrigações para receber a competição.