Apesar de começo ruim na F1 2024, Hamilton reforça foco na Mercedes

Escrito por Grande Premio • Publicada em 27/03/2024 - 12:41 • Rio de Janeiro (RJ)

Lewis Hamilton está de malas prontas para se mudar para a Ferrari em 2025 e ainda não conseguiu extrair um bom desempenho do Mercedes W15 no começo da temporada 2024. Mas ainda que o cenário não seja dos melhores para proporcionar um ambiente amigável, o heptacampeão garantiu que gosta de trabalhar com a equipe baseada em Brackley.

A Ferrari confirmou a contratação de Lewis Hamilton para 2025 em fevereiro deste ano, antes mesmo de a temporada 2024 ter início. A Mercedes, que foi pega de surpresa com a notícia, viu sua relação com o #44 ficar abalada.

A relação fica ainda mais delicada em um momento que Hamilton está sofrendo com o desempenho do W15 e o time alemão somou apenas 26 pontos após três corridas. Esse é o pior início de campanha das flechas de prata desde 2011. Por outro lado, a Ferrari se consolidou como segunda força do grid e conquistou uma dobradinha no GP da Austrália.

Apesar de viver um pesadelo no presente, mas ter um futuro que promete resultados melhores, Lewis garantiu que não tem problemas com a Mercedes e ainda está focado em colocar a equipe de volta nos trilhos e torná-la competitiva novamente.

- Ainda estou gostando de trabalhar com a equipe. Claro, adoraria lutar por vitórias e terminar corridas. Nunca é uma sensação boa quando você não chega nem na metade da prova - apontou o britânico.

- Mas o que eu sei é que vamos nos recuperar, eventualmente chegaremos lá. Nós apenas temos de seguir em frente. É fácil se deixar levar pelo momento e se concentrar em uma coisa. Mas o panorama geral é definitivamente o foco. Também acabei de perceber que não dá para controlar tudo. E você fica frustrado por não ter o controle da situação - finalizou.

A Fórmula 1 retorna com a temporada 2024 em duas semanas, entre os dias 5 e 7 de abril, com o GP do Japão, em Suzuka.