Escrito por Lance! • Publicada em 29/03/2024 - 16:39 • Rio de Janeiro (RJ)

Aleksandra Uzelac, ponteira do Fluminense, foi diagnosticada com uma lesão no músculo da coxa, após realizar um exame de imagem, nesta sexta-feira (29). Com isso, a ponteira está fora do segundo jogo das quartas de final da Superliga, contra o Minas. A informação foi confirmada pelo Lance! e também pela nota co clube, divulgada nesta tarde.

— A ponteira do time de vôlei do Fluminense Aleksandra Uzelac sentiu dores na coxa direita durante a última partida e realizou exame de imagem que detectou uma lesão no músculo da coxa. A atleta já iniciou o tratamento e contará com todo suporte do clube em sua recuperação — diz a nota.

A atleta deixou a quadra da Arena UniBH, em Belo Horizonte, Minas Gerais, com dores e acompanhada de um gelo na região. O jogo foi contra o Minas, na quarta-feira (26), onde o time da casa venceu o tricolor carioca por 3 a 0 (parciais: 25/15,25/17 e 28/26).

Uzelac vestiu a camisa tricolor em 29 jogos, sendo cinco no campeonato estadual, dois pela Copa do Brasil e 22 pela Superliga Feminina, onde marcou 408 pontos e 32 aces. A ponteira é a segunda maior pontuadora e a primeira sacadora da temporada.