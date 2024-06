Alan projeta mata-mata da VNL após derrota contra a França: ‘Não errar mais’

Alan em ação no duelo contra a França pela VNL (Foto: Divulgação / Volleyball World)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/06/2024 - 13:02 • Manila (FIL)

O Brasil terminou a primeira fase da Liga das Nações de Vôlei Masculino com derrota contra a França, a terceira consecutiva, mas se classificou para o mata-mata. Para Alan, oposto da Seleção, a equipe cometeu erros quando podia e agora precisa focar em melhorar nas finais.

- Não tem muito o que pensar (sobre a derrota), temos que focar no próximo jogo. Agora são as finais, não pode perder. Tudo que a gente podia experimentar ou errar, a gente errou, agora é tentar focar para não errar mais. O jogo não terminou da forma como a gente queria, mas a gente batalhou da forma que a gente pôde - afirmou.

Alan terminou a primeira fase da VNL como um dos grandes destaques do Brasil. O oposto foi o segundo maior pontuador contra a França, com 15 pontos, atrás apenas de Lucarelli. No duelo anterior, contra os Estados Unidos, liderou a Seleção com 26 pontos.

O Brasil terminou a primeira fase na sétima colocação, com seis vitórias e seis derrotas. A Seleção Brasileira aguarda a definição do adversário nas quartas de final. A equipe feminina, por sua vez, terminou a VNL 2024 no quarto lugar após perder a disputa de terceiro lugar para a Polônia.