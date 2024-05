76ers e Bucks lutam para evitar eliminação! Veja horário e onde assistir aos jogos dos Playoffs da NBA

Knicks e 76ers tiveram um Jogo 5 emocionante (Foto: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/05/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Os Playoffs da NBA estão à todo vapor! Nesta quinta-feira (2), dois jogos irão contemplar a rodada da maior liga de basquete do mundo. Os destaques da noite vão para os grandes duelos entre Philadelphia 76ers x New York Knicks e Indiana Pacers x Milwaukee Bucks.

PACERS X BUCKS 🏀

Depois de vencer em casa e seguir vivo na série, os Bucks precisam de mais uma vitória para forçar o Jogo 7. Mesmo sem Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo, seus principais jogadores, o Milwaukee venceu os Pacers, em casa, com grande atuação de Khris Middleton. Porém, a missão será difícil e terão que vencer em Indianápolis para ter mais uma partida. O jogo será às 19h30 (de Brasília), com transmissão do NBA League Pass.

76ERS X KNICKS 🏀

Os 76ers venceram o Jogo 5 e também sobreviveram na série contra os Knicks, mas ainda precisam vencer mais uma partida para forçar o Jogo 7. Na partida passada, Tyrese Maxey e Joel Embiid brilharam, com o camisa #0 marcando 46 pontos e o camaronês naturalizado americano, com um triplo duplo. Mas a dupla não terá vida fácil, já que Jalen Brunson vem com grandes atuações nos confrontos. O duelo será às 22h (de Brasília), com transmissão do Amazon Prime Video.

(Foto: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

