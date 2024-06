De Fan Fest a Watch Parties: experiências imersivas são opções para viver clima da Champions

Em São Paulo, uma das opções são as Watch Parties que a Heineken, uma das patrocinadoras oficiais da Champions League, promoverá no dia da final. O evento, realizado no Um Rooftop, na Zona Oeste da capital, contará com DJs, influenciadores digitais e celebridades do mundo do futebol, como os jornalistas Paulo Vinícius Coelho (PVC), Renata Fan e Daniel Braune. Além da transmissão da partida, o evento também proporcionará aos fãs uma imersão por meio de salas interativas específicas para cada tipo de torcedor, do supersticioso até o estatístico.