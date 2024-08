Cards digitais do vôlei olímpico brasileiro atingem 60 mil resgates

- A CBV vem desenvolvendo uma série de ações para aumentar a conexão entre torcedores e seus ídolos e para rejuvenescer e aumentar a base de fãs do voleibol. Queremos proporcionar experiências únicas e exclusivas. Ações com cards colecionáveis são uma realidade em todo o mundo. Começamos esse projeto em 2023 e, com os Jogos Olímpicos de Paris, entramos em uma nova fase. O sucesso do número de cards emitidos mostra a conexão do voleibol com jovens fãs. É um projeto que aproxima fãs e torcedores, dentro do nosso objetivo de tornar a CBV ainda mais conectada com todos os públicos - celebrou.