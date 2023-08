Lance! Biz anuncia quatro novos colunistas: Rafael Grostein, Harry Collecta, Família Figer e Fluxo

RAFAEL GROSTEIN



Especialista em mídia, comunidade e tecnologia, Rafael Grostein é GM da NWB e co-fundador do Desimpedidos. Com 15 anos de experiência no mercado de propaganda e entretenimento, atuou em projetos para filmes, mídias sociais e marketing de influência para marcas como Nike, Adidas, VW, Bradesco e Gillette.



HARRY COLLECTA



Referência do sportainment no Brasil, atuou pelo Comitê Organizador da Copa do Mundo 2014 e foi responsável pelo atendimento de diversas delegações nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Cofundador da ABSOLUT Sport, agência de “Logística Esportiva e Experiências” nos eventos mais cobiçados do planeta. Parceria exclusiva para pacotes oficiais da CONMEBOL Libertadores e Sudamericana e agência oficial dos pacotes de hospitalidade do Super Bowl.



+ Confira todas as colunas publicadas no Lance! Biz



FAMÍLIA FIGER



Diante do legado da lenda Juan Figer, a família é uma das mais tradicionais dentro dos negócios no futebol. Stephanie é Agente FIFA, professora da CBF Academy e do MBA Gestão do Esporte/USP. André é VP do Grupo e fundador da FIG Venture, braço dedicado a investimentos e negócios no esporte. Marcel herdou a paixão do pai Juan e desde os 15 anos trabalha com os maiores nomes do futebol no grupo onde hoje é CEO.



FLUXO



O Fluxo é uma organização de eSports fundada por Bruno ‘Nobru’ Goes e Lúcio ‘Cerol’ Lima. O que nasceu de um sonho, se tornou um dos gigantes do cenário brasileiro. Com foco em aliar competitividade, influência e negócio, a organização é referência na construção de comunidades e conectar marcas com o público apaixonado por games, entretenimento e lifestyle.



Além das novidades, a seleção de colunistas do Lance! Biz conta com: Cafu, Fabio Ritter, Gil Rezende Cruz, Joe Hirakuri, Joel Jota, Rafael Plastina e Felipe Ximenes.