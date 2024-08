Veja times que mais arrecadaram com bonificações nas fases iniciais da Libertadores e Sula

- Atualmente, identificamos uma constante preocupação da Conmebol em viabilizar uma experiência completa aos torcedores. Na decisão da Libertadores em 2023, por exemplo, executamos várias ativações nesse sentido, em parceria com os patrocinadores oficiais da entidade. Um dos exemplos é a oportunidade em que ‘vestimos’ o Cristo Redentor com as cores do Fluminense, após a conquista do título. Experiências como essas, que extrapolam os gramados, desempenham importante papel para que o torneio se valorize comercialmente e também possa oferecer melhores premiações - afirma Lo Prete.