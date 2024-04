Romance de Taylor Swift com Travis impulsiona valor do podcast ‘New Heights’ dos irmãos Kelce

O valor do podcast "New Heights", de Travis e Jason Kelce, disparou para US$ 90 milhões (R$ 471 milhões) com patrocinadores correndo para fechar acordos de parceria com o programa dos irmãos do futebol americano. O valor, que quase atingiu nove dígitos, ocorreu em meio à crescente popularidade de Travis e Jason. A informação é do "MailOnline".