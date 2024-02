Qual o tamanho da fortuna da família Hunt, dona do Kansas City Chiefs?

Com três títulos nos últimos cinco anos, o Kansas City Chiefs protagoniza uma nova dinastia na NFL. Por trás do sucesso em campo, a 12ª família mais rica dos Estados Unidos comanda os bastidores da franquia: os Hunts.



Descendentes do magnata do petróleo HL Hunt, eles têm uma fortuna coletiva estimada em US$ 24,8 bilhões (R$ 123 bilhões), de acordo com a Forbes.



