Flamengo x Palmeiras: o que dá para comprar com as folhas salariais dos clubes?

Em 2022, o gasto do Rubro-Negro no segmento "pessoal" no futebol foi de R$ 469 milhões. Dividindo esse valor por 13 (o número de meses do ano, além do pagamento de 13º), chega-se a R$ 36 milhões mensais.



Já o custo do Verdão na última temporada foi de aproximadamente R$ 387 milhões, o que representa R$ 29,7 milhões por mês.



Em 2023, os valores aumentaram nos dois clubes. De janeiro a setembro, Flamengo gastou R$ 355 milhões com pessoal, o que dá R$ 39,4 milhões ao mês. O Palmeiras, por sua vez, gastou R$ 313 milhões no acumulado dos primeiros nove meses do ano (R$ 34,8 milhões mensais).