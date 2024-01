Flamengo está perto de entrar no top 30 dos clubes mais ricos do mundo e ameaça hegemonia europeia

Um estudo da empresa Deloitte mostra que o Real Madrid foi o clube com maior faturamento no mundo na temporada 2022/2023. O clube espanhol retomou a liderança após três anos, com faturamento de 831,4 milhões de euros (cerca de R$ 4,4 bilhões). O relatório, divulgado nesta quinta-feira (25), confirma a hegemonia do futebol europeu no top 30 dos clubes mais ricos do mundo, mas revela que o Flamengo está próximo de entrar nesse grupo seleto, ameaçando o domínio dos times da Europa.