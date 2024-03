Finalista do Gauchão, Juventude aposta no equilíbrio financeiro para alcançar metas na temporada

Desde que retornou à elite, em 2021, o Juventude tem trabalhado para se consolidar entre as principais equipes do país, ressaltou Pizzamiglio. Estar em destaque no cenário nacional ajuda na valorização da marca, além de abrir novas oportunidades comerciais. No início do ano, por exemplo, o clube firmou contrato milionário de patrocínio máster com a casa de apostas Stake.