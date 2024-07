Final da Copa América tem ingressos de até R$ 385 mil

Inaugurado em 1987, a arena carrega o naming rights da Hard Rock Cafe, empresa de restaurante norte-americana que conta com diversas ativações dentro do universo esportivo. Depois da transferência de Lionel Messi para Miami, a companhia anunciou um sanduíche especial que leva o nome do craque argentino. No futebol brasileiro, a franquia conta com uma unidade temática na Arena Nicnet, espaço multiuso dentro do estádio do Botafogo-SP, que passou a ser referência em shows internacionais no interior de São Paulo.