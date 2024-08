Botafogo x Fortaleza: liderança do Campeonato Brasileiro é disputada por histórias distintas de investimentos

Os dois primeiros colocados do atual Campeonato Brasileiro se enfrentam neste sábado, no Estádio Nilton Santos. E se, na tabela, Fortaleza e Botafogo estão separados por apenas um ponto, a história de como eles chegaram ao protagonismo do futebol brasileiro nos últimos anos é bastante diferente. Tem a ver com as finanças, mas com caminhos distintos.