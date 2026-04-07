Em clima de Copa, Budweiser divulga novas garrafas colecionáveis

A famosa marca de cervejas anunciou que terá uma linha especial de garrafas de alumínio direcionadas à edições de Copa do Mundo. A coleção será lançada inicialmente nos Estados Unidos, mas já possui divulgação em mercados estratégicos como Brasil, China e certos países na Europa.

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Edições de Copa especiais para o Brasil

Foram divulgados 11 desenhos diferentes, no entanto, o mercado brasileiro receberá somente seis deles. Esses decalques referenciarão campeonatos que foram especiais para o torcedor por aqui, como as Copas do Mundo de 1986 (México), 1994 (Estados Unidos), 2002 (Coreia e no Japão), 2006 (Alemanha), 2010 (África do Sul), e a desse ano (Estados Unidos, Canadá e México).

A coleção chegará aos mercados brasileiros na próxima semana. O consumidor poderá adquirir o "Celebration Pack", com todas as seis garrafas, pelo Mercado Livre, por R$ 54,99.

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Fornecedora de cervejas define preço para coleção da Copa (Foto: Reprodução/Budweiser)

A partir do mês de maio, as garrafas lançadas pela Budweiser também chegam ao Zé Delivery, plataforma de delivery de bebidas da marca. As unidades serão vendidas em unidades avulsas somente para as cidades de São Paulo (SP), Curitiba (PR), Salvador (BA), Recife (PE) e Fortaleza (CE). O valor individual está planejado para R$ 7,99.

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A produção mostra garrafas gigantes de Budweiser por diferentes continentes até chegarem aos estádios. A Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, é lembrada com a imagem do Morro da Urca e do Bondinho do Pão de Açúcar, ambos localizados no Rio de Janeiro.

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