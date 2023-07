- O Lance! quer ser ainda mais propositivo na cocriação de conteúdo. A gente quer ter uma atuação nacional e intensificar a cobertura de outros esportes. Nosso objetivo é atender da melhor forma possível todas as marcas que precisam falar com o fã do esporte. Queremos ser justamente esse hub que vai ajudar nessa conversa entre diversas comunidades - explica Rivo Soares, diretor de marketing do Lance!.



+ Lance! anuncia parceria com a Eyas Gaming para nova casa de apostas esportivas: a Lance! Betting



E o que o Lance! tem a oferecer aos parceiros? Além da comunicação direta com uma audiência significativa, o veículo investe em tecnologia e proporciona a criação de produtos e conteúdos em diferentes formatos, como explica a gerente de parcerias estratégicas Fernanda Hertz.



- O Lance! tem hoje uma audiência muito grande. A gente fala para mais de 15 milhões de usuários únicos por mês. Então, o primeiro atrativo que a gente tem para os parceiros é a garantia de uma comunicação direta dentro desse território do esporte. Além disso, a gente tem aqui um hub criativo. Acho que outro benefício que a gente oferece aos parceiros é a possibilidade de criar diferentes tipos de produtos e formatos de conteúdo.