O Comitê Olímpico do Brasil (COB), lançou nesta terça-feira (5), o curso online “Equilibrando o Jogo: Igualdade de Gênero no Esporte”, que visa à conscientização sobre a necessidade de aprofundar o debate sobre igualdade de gênero no ambiente esportivo. Além do lançamento do curso, o COB promoveu uma apresentação do conteúdo do novo curso no YouTube do Time Brasil também nesta terça.