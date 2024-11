Black Friday: Os melhores Smartwatches com até 22% de desconto!

A Black Friday está a todo vapor e o Lance! Indica separou os melhores smartwatches com até 22% de desconto para quem gosta de correr! Com destaque para Samsung e QCY, essa é uma bela oportunidade para alavancar a performance nas atividades físicas e monitorar os sinais vitais durante o exercício!

Os melhores smartwatches da Black Friday

Samsung Galaxy Watch Fe 40mm

O Galaxy Watch FE vem equipado com o exclusivo Sensor BioActive da Samsung que impulsiona a próxima era de acompanhamento digital de saúde, que combina três poderosos sensores de saúde – Batimento Cardíaco Óptico, Eletrocardiograma e Análise de Impedância Bioelétrica.

Samsung Galaxy Watch Fe 40mm Bt: R$ 985,60 Samsung Galaxy Watch Fe 40mm Bt: R$ 985,60 O design circular icônico do Galaxy Watch FE, combinado com as diferentes opções de Watch Faces dinâmicas que unem na expressão do seu estilo facilitando assim seu uso. Eu Quero!

Samsung Smartwatch Galaxy Fit3 Grafite

O Galaxy Fit3 possui um design esportivo e ergonômico em alumínio. Com grande display e interativo, o smartwatch é ideal para o monitoramento das práticas esportivas e de bem-estar. Com bateria de longa duração, que pode chegar a 13 dias de autonomia, ele também é resistente contra água suportando até 50m (5ATM) de profundidade, e também resistente contra poeira (IP68).

Samsung Smartwatch Galaxy Fit3 Grafite: R$ 306,85 Samsung Smartwatch Galaxy Fit3 Grafite: R$ 306,85 Galaxy Fit3 possui um design esportivo e ergonômico em alumínio. Com grande display e interativo, o smartwatch é ideal para o monitoramento das práticas esportivas e de bem-estar. Eu Quero!

Relógio Smartwatch Qcy Gt S8 Tela Amoled Bluetooth Ipx8

Com um design clássico de relógio redondo, o QCY Watch GT S8 apresenta um display AMOLED em nível de retina, proporcionando uma experiência visual vívida e clara. Sua taxa de atualização de até 60 Hz oferece um controle de toque super suave, tornando a interação com o relógio ainda mais intuitiva.

Smartwatch Qcy Gt S8 : R$ 279,65 Smartwatch Qcy Gt S8 : R$ 279,65 Monitor de Frequência Cardíaca: O QCY Watch GT S8 monitora sua frequência cardíaca 24 horas por dia, detectando batimentos cardíacos anormais e mantendo você informado em tempo real Eu Quero!

🔥 Fique de olho no Lance! Indica: Durante toda a Black Friday, vamos selecionar as melhores promoções do mundo do esporte.