Segunda edição da prova conta com distâncias que vão de 5K a 42K







Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 17:49 • Porto Alegre (RS)

A New Balance 42k Porto Alegre 2025 já tem data marcada: 27/04/2025. O Rio Grande do Sul sofreu, e ainda sofre, com os prejuízos causados pelas enchentes que aconteceram em abril deste ano. Pensando nisso, o evento, organizado pela Run Sports, anunciou que 15% de cada inscrição vendida será revertido para o Instituto Moinhos de Vento.

Além da doação automática através da inscrição, os participantes têm a oportunidade de realizar outras doações para o instituto durante o carrinho de compra.

Sobre a prova

Com um percurso mais plano, a segunda edição da prova conta com distâncias que vão de 5K a 42K e combina a beleza da cidade de Porto Alegre com a emoção de correr. O percurso meticulosamente planejado levará os atletas a correr através das ruas icônicas de Porto Alegre, proporcionando uma visão única da cidade enquanto ultrapassam seus próprios limites.

Os diferenciais da edição:

Percurso 100% plano e rápido;

Bônus de R$ 80 mil para a quebra de recorde de maratona em território nacional

(caso tenha recorde masculino e feminino, o valor será dividido por dois);

(caso tenha recorde masculino e feminino, o valor será dividido por dois); Transmissão ao vivo da prova;

Diversas experiências, serviços e ativação de marcas tanto na arena quanto no

percurso;

percurso; Expo com uma super loja da New balance e diversas marcas, além de palestras sobre

o mundo da corrida;

o mundo da corrida; Percurso aferido por medidor credenciado junto à CBAt, possuindo a categoria de

Permit Ouro e selo Label World Atheltics, o que valida os corredores a buscarem

índices de classificação de provas pelo Brasil e também pelo mundo.

Data: 27/04/2025

Distâncias: 5K, 10K, 21K e 42K

Local (largada e chegada): Golden Lake, Porto Alegre

Programação (horários):

06:00 - Largada da Maratona ACD´S

06:00 - largada da Meia Maratona

06:00 - largada Maratona Pelotão de elite masculino, feminino e público em geral

06:00 - largada dos 5km e 10km

08:30 - Início da cerimônia de premiação dos 5km e 10km

09:00 - Inicio da premiação da Meia Maratona

10:20 - Início da premiação da Maratona.

Inscrições: NEW BALANCE 42K PORTO ALEGRE - 2025