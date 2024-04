Museu do Futebol recebe a Panini para lançamento de álbum

Museu do Futebol recebe colecionadores para lançamento da Panini







Escrito por Maria Ramos • Publicada em 17/04/2024 - 18:01 • Rio de Janeiro

Notícia boa para os colecionadores de figurinhas! Neste domingo (21), o Museu do Futebol, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, recebe das 9h às 17h o Panini Day, evento com distribuição de figurinhas e álbuns da Copa América 2024.

O espaço conta com algumas atividades promovidas em parceria com a Panini, como chute a gol, futmesa, além, claro, de um espaço para a troca de figurinhas. O evento e acesso às brincadeiras são gratuitos. Além disso, alguns álbuns da Copa América 2024 serão distribuídos gratuitamente.

Um dos torneios mais esperados de todo o ano, a CONMEBOL Copa América EUA 2024, tem um novo e exclusivo álbum oficial de figurinhas colecionáveis desenvolvido pela Panini. O principal torneio do continente americano, organizado pela CONMEBOL e que acontece em sua nova edição nos Estados Unidos entre 20 de junho e 14 de julho, contará, além das seleções sul-americanas, com seis classificados da Concacaf como convidados, que inclui os times das Américas Central, Caribe e América do Norte.

O álbum de figurinhas criado pela Panini apresenta os principais craques da CONMEBOL Copa América, como o argentino Lionel Messi, os brasileiros Vinicius Jr. e Rodrygo, o uruguaio Darwin Nuñez, além de, pela primeira vez, trazer todos os detalhes de 16 seleções participantes, incluindo as norte-americanas, Caribe e da América Central, que somadas às equipes sul-americanas farão desta edição do torneio uma das maiores de sua história, em uma coleção que conta com 430 figurinhas, sendo delas 30 especiais.

A nova coleção apresenta figurinhas extras especiais, com os principais craques entre as seleções em suas variações de cores (base, bronze, prata e ouro) que serão distribuídas aleatoriamente nos envelopes, disponíveis para todos os torcedores colecionarem e jogarem com seus amigos.

PANINI DAY – ENCONTRO DE COLECIONADORES DE FIGURINHAS

Data: 21 de abril domingo

Horário: 9h às 17h

Local: Área externa do Museu do Futebol

Endereço: Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu, São Paulo - SP

Museu do Futebol fica localizado no bairro Pacaembu, em São Paulo. (Foto: Nelson Kon)