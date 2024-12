Ainda não comprou? Essas são as melhores ideias para presentes neste Natal

O Natal está chegando e essas dicas vão te ajudar a presentear aquela pessoa especial! Fizemos um top 10 melhores presentes para este Natal com uma lista variada entre eletrônicos e itens de vestuário

Mas todos se combinam em um ponto: Todos são muito úteis e desejados! Para acertar em cheio nos presentes este ano, vem aproveitar nossas dicas!

Top 10: Os melhores presentes para arrasar neste Natal!

Echo Buds (2ª Geração): Fones de ouvido sem fio

Um dos presentes de Natal mais funcionais para quem pratica esporte e gosta de ouvir uma música ou podcast sem se preocupar com os fios: Fone Bluetooth!

Os Echo Buds são compatíveis com iOS e Android, e dá acesso a Siri e Google Assistente. (Foto: Divulgação/Amazon).

Copo térmico de cerveja Stanley | 473ml

Esse presente não tem erro! O copo térmico Stanley é resistente, durável e atemporal, com preservação térmica de horas, isolamento a vácuo de parede dupla e um abridor de garrafas anexado à tampa.

O copo está com 10% de desconto na Amazon e disponível em várias cores. Aproveite!

Geonav Power Bank, Carregador Portátil Universal

Está aí um item que quase ninguém se atenta para ter em casa e só em uma emergência pensa no qual útil seria: carregador portátil!

Essa dica de presente de Natal é ouro e o preço está imperdível! Com 15% OFF, duas saídas USB de alta potência e a tecnologia Pass Through, você pode carregar seus dispositivos e o próprio power bank simultaneamente.

Chinelo Havaianas Brasil

O clássico do ano novo, né? Perfeito para o presente do amigo oculto e o chinelo que todo brasileiro AMA! Disponível em até 6 cores, do tamanho 33 ao 46. Aproveite a dica!

Camiseta Basica Tech Insider

A item número 1 mais vendido na categoria "Moda" na Amazon e uma das camisas mais famosas da internet atualmente!

A camisa tecnológicada Insider promete tecido ultra macio, anti odor e que otimiza a regulação da temperatura corporal para um conforto viciante. Super dica!

Kit Com 10 Cuecas Boxer Algodão Adulto

Só clássicos úteis e sem erros nessa lista! Sem dúvidas é um dos presentes mais práticos e democráticos para este Natal.

Disponível nos tamanhos P, M, G e GG, e em várias cores, o kit oferece opções para se adaptar ao seu estilo e preferências, promovendo tanto conforto quanto estilo.

The Last Of Us Part I - PlayStation 5

Em uma civilização devastada, em que infectados e sobreviventes veteranos estão à solta, Joel, um protagonista abatido, é contratado para tirar uma garota de 14 anos, Ellie, de uma zona de quarentena militar.

Reviva o aclamado jogo que deu início a tudo, totalmente recriado para o console PlayStation5!

Sonic X Shadow Generations – PlayStation 5

Jogue com Shadow em uma campanha nova, com habilidades jamais vistas que provam que ele é a Forma de Vida Suprema!

Percorra fases icônicas da história do Shadow, descubra segredos ocultos no vasto mundo central e desperte novos poderes para enfrentar Black Doom e salvar o planeta.

Alexa- Echo Dot 5ª geração

Mais um clássico dos dispositivos Amazon e um dos melhores presentes de Natal que alguém pode gannhar! Praticidade, experiência e conexão, é isso que a Alexa Echo Dot 5ª geração oferece!

Tênis Olympikus Eros - Branco

Para finalizar a nossa lista com os melhores presentes para este Natal, um clássico tênis Olypikus branco, perfeito para todas as ocasiões, inclusive para o ano novo!

Seu cabedal é feito em sintético com detalhes na costura que modernizam o estilo casual clássico. O tênis ainda conta com palmilha anatômica, composta por tecido poliéster e EVA.

