Seleção francesa feminina enfrenta -113°C em preparação para as Olimpíadas

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/07/2024 - 14:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Em preparação para as Olimpíadas, a seleção francesa encarou uma preparação inusitada. Em sessões de crioterapia, as jogadoras da equipe encararam temperaturas de até -113°C. Tal ação ajuda na recuperação após treinos pesados.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tal tratamento virou tradicional no meio do futebol. Consiste em resfriar o corpo com nitrogênio em temperaturas que variam de -100ºC a -190ºC. O atleta pode ficar até no máximo três minutos neste processo.

O que é crioterapia?

Crioterapia é um tratamento que envolve a aplicação de frio extremo para destruir tecido anormal ou danificado. Existem diferentes formas de crioterapia, incluindo a crioterapia tópica, usada para tratar lesões superficiais da pele, como verrugas, manchas solares e pequenas lesões cancerosas, aplicando nitrogênio líquido diretamente na área afetada.

A crioterapia de corpo inteiro envolve a exposição do corpo a temperaturas extremamente baixas em uma câmara criogênica por um curto período de tempo, geralmente de 2 a 4 minutos, sendo usada para benefícios como alívio da dor, recuperação muscular, redução da inflamação e melhoria do bem-estar geral. Já a criocirurgia é utilizada em procedimentos médicos para tratar tumores internos ou superficiais, como no tratamento de câncer de próstata, onde uma sonda é usada para aplicar frio extremo diretamente no tumor.

Os benefícios da crioterapia incluem alívio da dor, redução da inflamação, melhora da circulação sanguínea e potencial aceleração da recuperação de lesões. No entanto, é importante realizar o procedimento sob orientação médica, especialmente em tratamentos mais invasivos.