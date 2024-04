Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/04/2024 - 09:49 • Porto Alegre (RS)

Técnico do Internacional, Eduardo Coudet rebateu o questionamento de jornalista sobre uma suposta confusão no vestiário. Em entrevista coletiva após o empate diante do Real Tomayapo, pela Sul-Americana, o treinador uruguaio negou ter "se descontrolado" e afirmou que tudo correu bem. Assista à pergunta e à resposta do comandante do Inter no vídeo acima.

Eduardo Coudet durante Inter x Real Tomayapo; treinador negou confusão no vestiário (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)