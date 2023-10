Os dois próximos adversários do Inter são justamente os dois últimos colocados da tabela de classificação. Na próxima rodada do Brasileirão, o Colorado de Eduardo Coudet recebe o Coritiba no domingo (29), às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio. Depois, pela 31ª rodada, joga mais uma vez em casa, diante do América-MG.