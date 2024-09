Robert Renan se despediu do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 20:46 • Porto Alegre (RS)

O Internacional não contará mais com Robert Renan. A informação foi confirmada pelo Clube na tarde desta segunda-feira (02). O contrato de empréstimo, que ia até o final do ano, foi encerrado de forma antecipada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Colorado já havia informado que o jogador estava de fora da partida contra o Juventude, na noite de domingo (1º). De acordo com o clube, o zagueiro expressou o desejo de ser transferido nesta janela. Com isso, ele deixa o time e o Inter recebe uma compensação financeira e Robert Renan será transferido para o Al-Shabab, da Arábia Saudita.

Robert Renan foi o primeiro reforço do Internacional nesta temporada. Foram 31 jogos com a camisa Colorada e duas assistências concedidas. A passagem do zagueiro ficou marcada pela cavadinha, na batida de pênalti contra o Juventude, que tirou o time da decisão do Campeonato Gaúcho.

Confira a nota

O Sport Club Internacional informa também que Robert Renan não faz mais parte de seu elenco profissional. O empréstimo do jogador foi encerrado de forma antecipada, com compensação financeira ao Clube. O Zenit, da Rússia, negociou a transferência do atleta para o Al-Shabab, da Arábia Saudita.