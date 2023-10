“Obviamente que eu gostaria de estar mais alto na tabela, mas não tenho medo do rebaixamento”, afirmou Coudet, após a vitória sobre o Grêmio, domingo, por 3 a 2, no Beira-Rio. “Um time que joga como quarta-feira (contra o Fluminense) e hoje (Gre-Nal) pode ter algum perigo de rebaixamento? Eu acho que não. Podemos ter um pouco mais de sorte ou azar, mas jogando assim teremos mais vitórias do que derrotas”, seguiu.