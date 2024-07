Internacional projeta data para retornar ao CT Parque Gigante

CT Parque Gigante, casa do Internacional (Foto: Divulgação/Internacional)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 05:30 • Porto Alegre (RS)

O Centro de Treinamentos Parque Gigante foi o espaço do Internacional mais afetado pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Por ficar às margens do Lago Guaíba, o espaço ficou mais de 20 dias debaixo d'água, mas já tem data para retomada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O prejuízo estimado pelo Internacional foi de cerca de R$ 33 milhões com os danos tanto do CT, quanto do Beira-Rio. Na última atualização divulgada na terça-feira (30), o clube informa que a reconstrução do prédio principal já foi concluída e o plantio da grama nos campos foi realizada na última semana.

Com isso, o retorno para o CT Parque Gigante deve acontecer ainda em agosto. Segundo o clube, a previsão de finalização total dos serviços é na segunda quinzena de agosto. No momento, o Colorado vem realizando os seus treinos no Centro de Treinamentos Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. O espaço pertence à base do clube.

Veja fotos do CT Parque Gigante, casa do Internacional

CT Parque Gigante, casa do Internacional (Foto: Divulgação/Internacional)

CT Parque Gigante, casa do Internacional (Foto: Divulgação/Internacional)

CT Parque Gigante, casa do Internacional (Foto: Divulgação/Internacional)