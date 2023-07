Neste sábado (29), o Internacional recebe o Cuiabá, no Beira-Rio, às 16h (de Brasília), em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca, frente a frente, o argentino Eduardo Coudet, técnico em sua segunda passagem pelo Colorado, e o português António Oliveira, que vem de uma sequência invicta de quatro jogos na competição e também está vivendo a experiência de retornar a representação cuiabana.



Na última semana, o anúncio decCoudet como técnico do Inter, no lugar de Mano Menezes, fez o Campeonato Brasilerio ter, pela primeira vez, mais treinadores estrangeiros do que brasileiros em toda a história. Ao todo, 11 dos 20 treinadores são nascidos fora do país e sete são brasileiros. Athletico-PR (Wesley Carvalho) e Coritiba (Thiago Kosloski) são as únicas equipes sem treinador efetivo neste momento, sendo comandadas por profissionais interinos.