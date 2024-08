Internacional deve perder jogador importante para o River Plate

Roger Machado deve ter perda no elenco nesta janela. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 17:36 • Porto Alegre (RS)

O Internacional está prestes a perder mais um jogador nesta janela de transferências. Após a saída de Charles Aránguiz, Fabricio Bustos deve ser o próximo atleta a deixar o Beira-Rio. As negociações com o River Plate andaram e o argentino deve viajar ainda nesta semana.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O negócio já é dado como certo na Argentina e os valores giram em torno de U$5 milhões. O Internacional, com 45% dos direitos do atleta, queria receber, ao menos, U$4 milhões. As negociações devem ser definidas nesta quarta-feira (07).

O River Plate quer contar com o jogador assim que possível, para inscrevê-lo na Libertadores. A regularização precisa ser feita até sexta-feira (09). Caso a negociação seja concretizada, Bustos viaja para a Argentina ainda nesta semana.

Nesta quarta-feira, inclusive, o lateral já treinou à parte do grupo no CT de Alvorada. Desde 2022 no Colorado, Bustos tem contrato com o Internacional até fevereiro de 2025 e estava prestes a atingir os gatilhos para renovação automática.

(Foto: Ricardo Duarte/Internacional)