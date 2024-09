Hino do Internacional: veja letra, origem e história da música

Hino do Internacional exalta os valores do clube gaúcho. (Reprodução: Internacional)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 12:59 • São Paulo

O hino do Internacional, carinhosamente chamado de "Celeiro de Ases", foi composto em 1957 por Nélson Silva. A canção reflete a garra e o espírito vencedor do clube, sendo uma homenagem ao povo gaúcho e ao Internacional, que, ao longo dos anos, se consolidou como um dos maiores clubes do Brasil.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Antes da criação do hino do Internacional, o clube utilizava outras canções em momentos de comemoração, mas nenhuma delas conseguia capturar a verdadeira essência. Nélson Silva, torcedor fanático do Inter, apresentou uma composição que logo encantou a diretoria e os torcedores, tornando-se o hino oficial do clube.

Letra do hino do Internacional

Glória do desporto nacional

Oh, Internacional

Que eu vivo a exaltar

Levas a plagas distantes

Feitos relevantes

Vives a brilhar

Correm os anos, surge o amanhã

Radioso de luz, varonil

Segue a tua senda de vitórias

Colorado das glórias

Orgulho do Brasil

É teu passado alvirrubro

Motivo de festas em nossos corações

O teu presente diz tudo

Trazendo à torcida alegres emoções

Colorado de ases celeiro

Teus astros cintilam num céu sempre azul

Vibra o Brasil inteiro

Com o clube do povo do Rio Grande do Sul

Glória do desporto nacional

Oh, Internacional

Que eu vivo a exaltar

Levas a plagas distantes

Feitos relevantes

Vives a brilhar

Correm os anos, surge o amanhã

Radioso de luz, varonil

Segue a tua senda de vitórias

Colorado das glórias

Orgulho do Brasil

Letra e significado do hino do Internacional

A letra do hino do Internacional é uma ode ao clube e à sua torcida. O trecho inicial, "Glória do desporto nacional, oh, Internacional", já demonstra o orgulho que o clube tem de sua história e de suas conquistas no futebol brasileiro. A palavra "glória" reflete a trajetória vitoriosa do clube, que sempre se destacou pela sua competitividade em todas as competições que disputou.

Outro verso importante do hino do Internacional é "Colorado das glórias, orgulho do Brasil", uma clara referência às cores do clube e ao seu papel de destaque no futebol nacional. O hino é cantado com entusiasmo pela torcida, especialmente nos momentos de grandes vitórias, como nas conquistas da Libertadores e do Mundial de Clubes.

A melodia do hino do Internacional é vibrante e empolgante, refletindo o espírito aguerrido do time e de sua torcida. A música tem uma cadência que facilita a participação em massa dos torcedores nos estádios, criando uma atmosfera de união e força. Nos dias de jogo no Estádio Beira-Rio, é comum ouvir a torcida colorada entoando o hino com paixão e emoção, incentivando o time em campo.

Assim como o hino do Grêmio, o hino do Internacional transcende o ambiente esportivo e faz parte da cultura popular do Rio Grande do Sul. Ele é tocado em eventos oficiais do clube, comemorações de títulos e até em festas particulares de torcedores colorados, sendo um símbolo de orgulho para o povo gaúcho.

O hino do Internacional é especialmente lembrado em momentos de grande conquista do clube. Em 2006, quando o Inter venceu a Copa Libertadores da América pela primeira vez, e no mesmo ano conquistou o Mundial de Clubes, o hino foi entoado por milhares de torcedores em todas as celebrações. A música, que já era importante na história do clube, ganhou ainda mais relevância ao marcar esses momentos históricos.

Nas conquistas seguintes, como o bicampeonato da Libertadores em 2010, o hino continuou a ser uma presença constante nas festas e celebrações do Internacional. Ele simboliza não apenas as vitórias, mas também a trajetória de lutas e superações do clube ao longo dos anos.

Hino do Internacional ganhou adaptações para a arquibancada. Foto: Maxi Franzoi/AGIF

Curiosidades sobre o hino

Embora o hino do Internacional tenha sido composto em 1957, o clube já contava com outras músicas que serviam de inspiração para os torcedores. Uma dessas canções era mais marcial, e embora não tenha atingido a mesma popularidade do hino de Nélson Silva, ela é considerada um marco na história do clube.

Outra curiosidade é que o hino já foi interpretado por diversos artistas famosos, tanto em gravações oficiais quanto em eventos do clube. Essas versões ajudaram a manter o hino sempre presente na memória dos torcedores e a fortalecer ainda mais seu vínculo com o Internacional.